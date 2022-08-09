Об этом в фейсбуке написал авиационный эксперт Виталий Трубников, со ссылкой на брифинг заместителя министра обороны США Колина Каля.

"Сегодня (8 августа, - ред.) заместитель министра обороны США Колин Каль на брифинге официально подтвердил информацию о поставках Украине противорадиолокационных ракет, что уже и так было неофициально подтверждено количеством уничтоженных российских систем ПВО и обнаруженными обломками ракеты AGM-88 HARM", - говорится в сообщении.

Особо эксперт подчеркнул, что эти ракеты могут запускаться с украинских самолетов.

Это сбило с толку многих авиационных экспертов, поскольку ранее считалось, что эти ракеты могут нести только F-15, F-16, F-18, Typhoon и Tornado. Этих самолетов на вооружении ПС ВСУ очевидно нет и еще не скоро появятся AGM-88 интегрировали с "советскими" истребителями Су-27 или МиГ-29. Таким образом украинские пилоты смогли сделать "сюрприз" российским ПВО-шникам применив против них ракеты, которые были созданы именно для поражения С-300 и подобных систем. , – добавил Виталий Трубников.

Дальность поражения ракет AGM-88 HARM примерно 150 км, то есть они могут получить российские РЛС там, куда не дотянется HIMARS. В перспективе это позволит украинской авиации работать поближе к линии фронта и наносить прицельные удары по позициям противника.

Украинские военные авиаторы взяли на вооружение американские противорадиолокационные ракеты, способные поражать российские системы ПВО на расстоянии до 150 км.

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