Сытник заявил, что НАБУ получило более десяти заявлений о получении депутатами денег в конвертах
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что ведомство получило более десяти заявлений о получении народными депутатами денег в конвертах
Об этом пишет Укринформ.
"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений - более десятка", - цитирует агентство ответ Сытника на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.
Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.
В агентстве напомнили, что член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное