Сытник заявил, что НАБУ получило более десяти заявлений о получении депутатами денег в конвертах

Об этом пишет Укринформ.

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений - более десятка", - цитирует агентство ответ Сытника на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.



В агентстве напомнили, что член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.