Сырский загнал россиян в патовую ситуацию, - военный эксперт Свитан

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Со стороны Попасной в направлении Славянска и до границ Донетчины расположены, как минимум, три-четыре линии обороны ВСУ. Эти линии обороны еще мощнее линии обороны, расположенной в районе Бахмута. Добраться до границ Донетчины в этой жизни россиянам уже не удастся ", – подчеркнул Свитан.

По словам военного эксперта, генерал Сырский загнал россиян в патовую ситуацию на Бахмутском направлении.

"Возникает вопрос, что россияне вообще делают в районе Бахмута. Этот вопрос уже начинает обсуждаться руководством РФ. Исходя из ситуации, в которую их загнал генерал Сырский, россиянами может быть принято решение по отступлению назад. На линию обороны, которая была еще до начала наступательных операций РФ, за Попасную. Генерал Сырский хороший стратег. Он загнал россиян в патовую ситуацию, из которой выйти с плюсами невозможно", - подчеркнул Свитан.

Военный эксперт Роман Свитан также добавил, что на Бахмутском направлении россияне уже лишились около 100 тыс. военных. Из них 20 тыс. убиты и 80 тыс. ранены. Россиянам придется уходить из-под Бахмута.