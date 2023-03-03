Сырский в Бахмуте обсудил с командирами усиление обороноспособности подразделений на линии фронта
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут, где обсудил с командирами усиление обороноспособности подразделений на линии фронта
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
"Противник не оставляет надежды захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город", - говорится в сообщении.
Отмечают, что российские захватчики бросили на захват города свои подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и регулярных частей армии РФ. В самом Бахмуте и вокруг него идут интенсивные бои.
Во время визита в город Сырский заслушал доклады командиров о состоянии в подчиненных подразделениях. Также он обсудил с ними проблемные вопросы повышения обороноспособности украинских подразделений на линии фронта.
"Командующий поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут являются примером стойкости, мужества и героизма", - подчеркнули в Сухопутных войсках.
- 3 марта командир подразделения ВСУ Денис Ярославский сообщил, что поступила команда для некоторых подразделений выйти из Бахмута на ротацию на более защищенные рубежи.
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