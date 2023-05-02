Об этом сообщается в его телеграмме.

"Мы продолжаем ведение оборонной операции и сдерживание врага на востоке. Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", - отметил командующий Сухопутных. войск ВСУ.

Александр Сырский рассказал об общении с защитниками восточного фронта.

"В центре внимания постоянно должны быть люди, от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится. Наши командиры и воины - это герои современности, которые ежедневно разбивают планы врага", - отметил генерал. -полковник.