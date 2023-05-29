Сырский посетил позиции ВСУ на Лиманском направлении: определил задачу на подготовку к контрнаступлению
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции ВСУ на Лиманском направлении, где встретился с командирами частей и подразделений
Об этом генерал сообщил в Telegram .
"Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спорное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике", - написал Сырский.
Он отметил, что встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее горячих точках фронта.
"Совместно обсудили возможные сценарии развития событий в этом направлении и текущую ситуацию на фронте", - сообщил генерал.
По его словам, скоро придет то время, когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям, поэтому Сырский "определил конкретные задачи на подготовку к ним".
Также генерал раздал награды воинам, которые лучше всего проявили себя в бою.
- Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление ВСУ уже идет.
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