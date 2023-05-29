Об этом генерал сообщил в Telegram .

"Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спорное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике", - написал Сырский.



Он отметил, что встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее горячих точках фронта.

"Совместно обсудили возможные сценарии развития событий в этом направлении и текущую ситуацию на фронте", - сообщил генерал.



По его словам, скоро придет то время, когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям, поэтому Сырский "определил конкретные задачи на подготовку к ним".

Также генерал раздал награды воинам, которые лучше всего проявили себя в бою.