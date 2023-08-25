Сырский посетил позиции ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях

Об этом сообщает Military Media Center.

"После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно опрокидывая с территории РФ вновь сложившиеся бригады и дивизии. Главная цель этих мер – повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий ", – говорится в сообщении.

Российские террористы продолжают использовать авиацию, артиллерию и минометы. В таких условиях украинское военное руководство должно оперативно принимать все меры по укреплению обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно.

"Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления. В ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты все необходимые решения и приняты меры по усилению нашей обороны и отражению вражеских атак", – говорится в заявлении Сырского.