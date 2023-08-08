Сырский посетил позиции Сил обороны на Купянском направлении и отметил роль командиров
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения", – написал Сырский.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ особо отметил важность роли командиров в обороне государства.
"Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте. От их стойкости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов. Благодарен боевым командирам за мужество и героизм при выполнении боевых задач", - отметил он.
- По данным Генштаба ВСУ , на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. За последние сутки РФ нанесла авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Кучеривка, Купянск Харьковской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное