Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения", – написал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ особо отметил важность роли командиров в обороне государства.

"Они могут принимать решения, полностью соответствующие ситуации на месте. От их стойкости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов. Благодарен боевым командирам за мужество и героизм при выполнении боевых задач", - отметил он.