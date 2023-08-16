Сырский посетил передовые позиции ВСУ: принял ряд важных решений для обороны Купянска
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский побывал на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлении, где пообщался с командирами частей
Об этом сообщает Military Media Center .
"В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно узниками, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокировки, а впоследствии и захват Купянска", - рассказал Сырский.
"По результатам работы с командирами в этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны", - добавил он.
Что известно о ситуации на Лиманском направлении
По словам Сырского, здесь враг осуществляет перегруппировку, заменяет утратившие боеспособность части из-за многочисленных потерь части и не оставляет планов по новым наступательным действиям.
"Наша задача – максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали непосредственно в районе ведения боевых действий", – отметил командующий Сухопутными войсками.
Что на Бахмутском направлении
По информации Сырского, ситуация здесь сложная, но контролируемая.
"Враг контратакует, производит минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Вместе с тем в таких сложных условиях наши войска постепенно продвигаются вперед", - рассказал генерал.
Он обсудил с командирами бригад, ведущих оборону на этом направлении, актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряда других мер, направленных на достижение победы над врагом.
- 16 августа стало известно, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
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