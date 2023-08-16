Об этом сообщает Military Media Center .

"В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно узниками, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокировки, а впоследствии и захват Купянска", - рассказал Сырский.



"По результатам работы с командирами в этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны", - добавил он.

Что известно о ситуации на Лиманском направлении

По словам Сырского, здесь враг осуществляет перегруппировку, заменяет утратившие боеспособность части из-за многочисленных потерь части и не оставляет планов по новым наступательным действиям.

"Наша задача – максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали непосредственно в районе ведения боевых действий", – отметил командующий Сухопутными войсками.

Что на Бахмутском направлении

По информации Сырского, ситуация здесь сложная, но контролируемая.

"Враг контратакует, производит минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Вместе с тем в таких сложных условиях наши войска постепенно продвигаются вперед", - рассказал генерал.



Он обсудил с командирами бригад, ведущих оборону на этом направлении, актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряда других мер, направленных на достижение победы над врагом.