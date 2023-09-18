Сырский посетил бригады, освободившие Клещиевку и Андреевку, и вручил награды бойцам

Об этом Александр Сырский сообщил в своем telegram.

Командующий написал, что для него "большая честь пожать руки" бойцам бригад, участвовавших в деоккупации Клещиевки и Андреевки, а именно 80-й ОДШБр, 26-й АБр, 45-й ОАБр, 19-й ракетной бригаді, 13-го отдельного десантно-штурмового батальона, 95-й ОДШБр, 3-й ОШБр, Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" и других военных.

Сырский наградил и поблагодарил их за мужество, героизм и преданность военной службе.

"Сегодня мы можем отметить очередной шаг в нашем деле освобождения Украины. Населенный пункт Клещиевка, за который несколько месяцев шла упорная борьба, взят нами под контроль благодаря вашему мужеству, стойкости и героизму", - обратился к бойцам Сырский.