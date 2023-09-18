Сырский посетил бригады, освободившие Клещиевку и Андреевку, и вручил награды бойцам
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции бригад и батальонов, освободивших населенные пункты Клещиевка и Андреевка на Бахмутском направлении
Об этом Александр Сырский сообщил в своем telegram.
Командующий написал, что для него "большая честь пожать руки" бойцам бригад, участвовавших в деоккупации Клещиевки и Андреевки, а именно 80-й ОДШБр, 26-й АБр, 45-й ОАБр, 19-й ракетной бригаді, 13-го отдельного десантно-штурмового батальона, 95-й ОДШБр, 3-й ОШБр, Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" и других военных.
Сырский наградил и поблагодарил их за мужество, героизм и преданность военной службе.
"Сегодня мы можем отметить очередной шаг в нашем деле освобождения Украины. Населенный пункт Клещиевка, за который несколько месяцев шла упорная борьба, взят нами под контроль благодаря вашему мужеству, стойкости и героизму", - обратился к бойцам Сырский.
- 17 сентября Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.
- В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клещиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов отметил , что открывается возможность для освобождения Бахмута от оккупантов.
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