Сырский побывал на передовой и заявил о необходимости корректировки планов на Бахмутском и Лиманском направлениях

Об этом он написал в телеграме.

"В связи со сложной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения", - написал Сырский.

Он добавил, что ему важно понимать потребности командиров и солдат прямо на поле боя. Также ему необходимо знать, где сейчас наиболее сложная ситуация.

Сырский также встретился с украинскими защитниками. Он отметил их наградами и ценными подарками.

"После таких встреч наше взаимодоверие и понимание того, что мы двигаемся в правильном направлении, к Победе, только укрепляются!" – подытожил он.