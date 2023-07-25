Сырский побывал на передовой и заявил о необходимости корректировки планов на Бахмутском и Лиманском направлениях
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Бахмутском и Лиманском направлениях, где послушал командиров и узнал об их видении текущей ситуации
Об этом он написал в телеграме.
"В связи со сложной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения", - написал Сырский.
Он добавил, что ему важно понимать потребности командиров и солдат прямо на поле боя. Также ему необходимо знать, где сейчас наиболее сложная ситуация.
Сырский также встретился с украинскими защитниками. Он отметил их наградами и ценными подарками.
"После таких встреч наше взаимодоверие и понимание того, что мы двигаемся в правильном направлении, к Победе, только укрепляются!" – подытожил он.
- 20 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил , что Силы обороны ежедневно продолжают продвигаться вперед на расстояние от 0,5 до 1 километра в рамках контрнаступления, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются.
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