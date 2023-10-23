Сырский о ситуации на востоке: Цель РФ – блокирование и окружение Купянска

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский сказал УНИАН .

"Обстановка на восточном фронте остается довольно сложной. Враг продолжает вести наступательные действия фактически по всей полосе, сосредотачивая основные усилия на Купянском и Бахмутском направлениях. Враг несет серьезные потери, прежде всего в личном составе, но постоянно его восстанавливает перемещением резервов, в том числе с территории РФ", - сказал он.

"Агрессор пытается прорвать нашу оборону в районе Купянского леса и на трассе Орлянское - Петропавловка, с целью выхода непосредственно в Купянск с последующей его блокировкой и окружением", - добавил генерал.