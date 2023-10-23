Сырский о ситуации на востоке: Цель РФ – блокирование и окружение Купянска
Оккупанты пытаются окружить Купянск Харьковской области. РФ несет серьезные потери, но продолжает пополнять личный состав и проводить штурмы
Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский сказал УНИАН .
"Обстановка на восточном фронте остается довольно сложной. Враг продолжает вести наступательные действия фактически по всей полосе, сосредотачивая основные усилия на Купянском и Бахмутском направлениях. Враг несет серьезные потери, прежде всего в личном составе, но постоянно его восстанавливает перемещением резервов, в том числе с территории РФ", - сказал он.
"Агрессор пытается прорвать нашу оборону в районе Купянского леса и на трассе Орлянское - Петропавловка, с целью выхода непосредственно в Купянск с последующей его блокировкой и окружением", - добавил генерал.
- 18 октября разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении. Там сообщили, что Россия увеличила активность в наступательных действиях на Купянско-Лиманском направлении , ведь оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области. По данным партизан, для этого РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.08
- EUR Покупка 39.75Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное