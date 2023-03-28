Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в telegram.

"На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", - отметил Сырский.

По словам командующего, россияне пытаются сконцентрировать на Бахмутском направлении главные усилия. Они не оставляют попыток оцепить и захватить город.

"Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами - для меня дело чести. Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам , - добавил Сырский.

По мнению военного, "успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию".