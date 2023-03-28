Сырский назвал главную задачу ВСУ на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении приоритетной целью Сил обороны Украины является истощение врага и нанесение ему тяжелых потерь
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в telegram.
"На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", - отметил Сырский.
По словам командующего, россияне пытаются сконцентрировать на Бахмутском направлении главные усилия. Они не оставляют попыток оцепить и захватить город.
"Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами - для меня дело чести. Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам , - добавил Сырский.
По мнению военного, "успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию".
- Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов отметил, что враг не оставляет намерений захватить Бахмут. Город и логистические пути находятся под контролем ВСУ.
- Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается стабильно сложной. Враг несет огромные потери, но продолжает вести наступательные действия.
- Попытки РФ захватить Бахмут зашли в тупик из-за больших потерь и истощения сил российских подразделений – сообщили в британской разведке.
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