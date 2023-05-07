Сырский на передовой наградил лучших пехотинцев
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 7 мая посетил на переднем крае фронта украинские части и подразделения
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил части и подразделения, сдерживающие агрессора на переднем крае.
Во время рабочего визита командующий наградил лучших пехотинцев и поздравил наших военнослужащих с профессиональным праздником!
"Пехота - основа нашего войска! Пока наши пехотинцы не займут позиции врага, до тех пор они не считаются занятыми", - отметил генерал-полковник Александр Сырский.
В завершение командующий пообщался с военнослужащими, ознакомился с проблемными вопросами подразделений и дал рекомендации по повышению обороноспособности наших войск на фронте.
- 2 мая Сырский побывал на позиции ВСУ на Бахмутском направлении и принял ряд решений по обеспечению эффективной обороны
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