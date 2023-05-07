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Сырский на передовой наградил лучших пехотинцев

7 мая, 2023 воскресенье
15:18
Война с Россией

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 7 мая посетил на переднем крае фронта украинские части и подразделения

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил части и подразделения, сдерживающие агрессора на переднем крае.

Во время рабочего визита командующий наградил лучших пехотинцев и поздравил наших военнослужащих с профессиональным праздником!

"Пехота - основа нашего войска! Пока наши пехотинцы не займут позиции врага, до тех пор они не считаются занятыми", - отметил генерал-полковник Александр Сырский.

В завершение командующий пообщался с военнослужащими, ознакомился с проблемными вопросами подразделений и дал рекомендации по повышению обороноспособности наших войск на фронте.

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Украина
Россия
военные силы Украины
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