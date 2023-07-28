Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает telegram-канал Military Media Center.

"На Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои самые профессиональные подразделения. Ежедневно мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не утрачена", - сообщил Сырский.

Кроме этого, по его словам, "на Бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь".

"В этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно сложившейся обстановке и принимать меры по маневру силами и средствами, перекидыванию частей и подразделений на направления, где наметился успех, или выводу их из-под огня противника", - отметил он.

Также Сырский отметил, что "главная роль в этом процессе принадлежит штабу группировки, офицеры которой как раз и проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам".

"На первый план в наших действиях сейчас вышла контрбатарейная борьба", – подчеркнул командующий.

Сырский добавил, что "для поддержки своих войск в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач наших войск".

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка на меже Донетчины и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а на других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Работино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, перекидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали вражеские позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.