Об этом она сообщила у себя в telegram-канале .

"12 сентября дожди, от небольших до умеренных, пройдут практически повсюду", - говорится в сообщении.

В понедельник в течение дня в южной части, в Днепре с районами, Кропивницком с районами, на Полтавщине и в восточных областях ожидается +17...22, в Крыму до +24 градусов.

Холоднее всего будет в западной части Украины, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, приграничных районах Сумщины и Харьковщины, западных районах Черкасской области ожидается +10...15 градусов.

В Киеве понедельник будет влажным, облачным с периодическими дождями, в течение дня максимальная температура воздуха ожидается лишь +14 градусов.