Сыро, облачно, с периодическими дождями. Наталья Диденко спрогнозировала погоду на 12 сентября
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве понедельник 12 сентября будет влажным, облачным, с периодическими дождями
Об этом она сообщила у себя в telegram-канале .
"12 сентября дожди, от небольших до умеренных, пройдут практически повсюду", - говорится в сообщении.
В понедельник в течение дня в южной части, в Днепре с районами, Кропивницком с районами, на Полтавщине и в восточных областях ожидается +17...22, в Крыму до +24 градусов.
Холоднее всего будет в западной части Украины, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, приграничных районах Сумщины и Харьковщины, западных районах Черкасской области ожидается +10...15 градусов.
В Киеве понедельник будет влажным, облачным с периодическими дождями, в течение дня максимальная температура воздуха ожидается лишь +14 градусов.
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