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Сырный суп с курицей. Рецепт
Сегодня мы рекомендуем нежный сырный суп с курицей
Ингредиенты (ориентировочно на 6 порций):
- 500 г куриного филе
- 200 г плавленого сыра
- 400 г картофеля
- Лук репчатый – 150 г
- 180 г моркови
- Сливочное масло – 30 г
- Соль (по вашему вкусу)
- Перец молотый черный (по вашему вкусу)
- Зелень (по вашему вкусу)
Рецепт приготовления:
- Моем филе курицы
- Режем филе на маленькие кусочки
- Кладем в кастрюлю
- Заливаем холодной водой
- Ставим на огонь
- Доводим до кипения
- Варим на малом огне (приблизительно полчаса)
- Пока варится курица:
- Чистим картофель, моем, режем на кусочки
- Чистим морковь, моем, нарезаем соломкой
- Чистим лук, моем, нарезаем кубиками
- Добавляем в кастрюлю картофель
- Варим на малом огне (15 минут)
- Разогреваем сковороду
- Добавляем в сковороду сливочное масло.
- Доводим масло до горячего состояния
- Закладываем в сковороду лук и морковь
- Тушим на малом огне 3-4 минуты (помешивая)
- Засыпаем в кастрюлю зажарку из сковородки
- Солим и перчим
- Варим еще 4-5 минут
- Нарезаем плавленый сыр маленькими кусочками.
- Промываем зелень и мелко ее сечем
- Добавляем в суп плавленый сыр
- Добавляем в суп зелень
- Перемешиваем
- Наш творожный суп с курицей готов!
Лайфхак: подавать на стол сырный суп рекомендовано с мелкими квадратиками посыпающих сверху сухарей.
Приятного аппетита!
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