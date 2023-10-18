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Сырные шарики из творога. Рецепт приготовления
Классический рецепт приготовления творожных шаров (пончиков) порадует всю вашу семью
Ингредиенты для приготовления творожных шаров:
- домашний творог - 250 г
- сахар – 60 г
- пакетик ванили
- одно яйцо
- полчайной ложки гашеной соды
- мука – 150 г
- подсолнечное масло – 350 мл
- щепотка соли
Фото: youtub
Способ приготовления творожных пончиков (шариков):
- разбиваем куриное яйцо
- добавляем все сухие ингредиенты, кроме соды.
- взбалтываем и перемешиваем смесь до однородной массы
- измельчаем сыр
- выкладываем сыр в нашу смесь
- всыпать в сыр соду, погашенную уксусом
- добавляем в массу муку
- перемешиваем
- отщипываем от смеси небольшие кусочки и качаем из них небольшие круглые грудки.
- в разогретое масло погружаем эти комочки
- готовим на слабом огне
- шумовкой помещаем шарики на бумажные салфетки
- выкладываем на тарелку
- посыпаем пудрой.
Приятного аппетита!
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