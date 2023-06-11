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Сырники с манкой. Рецепт
Они – нежные, хрустящие, с корочкой. Сырники с манкой идеально подойдут как для завтрака, так и для перекуса в течение дня.
Ингредиенты (ориентировочно на 4 порции)
- 4 столовые ложки сахара
- 400 г сыра
- Куриные яйца – 2 штуки
- Щепотка соли
- 3 столовые ложки муки
- Половина чайной ложки соды
- 4 столовые ложки манной крупы
Как приготовить творожные сырники?
- Добавляем в сыр яйца, манку, сахар, соль.
- Вымешиваем
- Даем смеси постоять до двадцати минут
- Далее добавляем соду (потушить лимоном)
- Даем смеси постоять еще пять минут
- Добавляем муку
- Замешиваем тесто
- Лепим сырники аккуратной овальной формы
- Обваливаем их в муке
- Обжариваем с двух сторон на сковороде в небольшом количестве растительного масла
Приятного аппетита!
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