Сырная запеканка. Варианты приготовления
Нежная творожная запеканка – отличный и полезный десерт. Его любят взрослые и дети. Вашему вниманию несколько вариантов приготовления творожной запеканки
Сырная запеканка, классический рецепт
Ингредиенты:
- сыр домашний, жирный – полкилограмма
- сметана – пять столовых ложек
- яйца куриные – три штуки
- сахар – три столовых ложки
- манка – две столовые
- изюм - пятьдесят грамм
- топленое сливочное масло – одна столовая ложка
- щепотка соли
- ванильный сахар – один пакетик.
Пошаговый рецепт приготовления классической творожной запеканки:
- промываем изюм
- замачиваем их
- заливаем укропом
- на двадцать минут откладываем постоять
- разогреваем духовку до 180 градусов
- смешиваем три столовых ложки сметаны с манкой
- оставляем на полчаса, чтобы манка набухла
- сбиваем блендером сыр
- смешиваем сметану с сахаром, добавляем манку, соль, яйца, ваниль.
- сбиваем все миксером до однородной консистенции
- добавляем изюм
- смазываем формочку маслом
- легонько присыпаем манкой
- вливаем тесто в формочку
- сверху запеканку смазываем сметаной (две столовые ложки)
- запекаем в духовке (при 180 градусах) около сорока минут
- наша домашняя классическая творожная запеканка готова!
Если вы любитель привкус кислинки в этой вкусности, тогда добавьте в тесто одну чайную ложку цедры лимона.
Фото: gettyimages
Пышная творожная запеканка
Ингредиенты:
- сыр – 500 г
- манная крупа – три столовых ложки
- яйца – три штуки
- сахар – три столовых ложки
- ванильный сахар – один пакетик
- разрыхлитель - 15 г
- изюм или курага (по вкусу)
- щепотка соли.
Рецепт пошагового приготовления пышной творожной запеканки:
- отделяем желтки от белков
- белки взбиваем миксером с щепоткой соли до консистенции пышной пены
- перемешиваем творог с манной крупой, желтками яиц, сахаром и ванильным сахаром.
- добавляем разрыхлитель
- медленно все перемешивая, добавляем взбитые в пену яичные белки.
- добавляем изюм или курагу (нарезанную мелко) или мелко нарезанные яблоки.
- добавляем цедру лимона (по вкусу и желанию)
- оставляем смесь немного постоять (чтобы разбухшая манная крупа)
- разогреваем духовку
- смазываем сливочным маслом форму
- выкладываем в форму нашу творожную массу
- запекаем полчаса при температуре 180 градусов
- готовую запеканку достаем
- даем запеканцы остыть.
К готовым вкусностям идеально подойдут взбитые сливки, варенье, шоколад или мед.
Фото: gettyimages
Простая творожная запеканка
Ингредиенты:
- три яйца
- 500 г творога
- 60 г масла сливочного
- три столовых ложки сахара
- три столовых ложки манки
- три столовых ложки сметаны
- 10 г ванильного сахара.
Пошаговый рецепт приготовления простой творожной запеканки:
- растапливаем в кастрюле сливочное масло
- добавляем сахар
- добавляем сметану
- добавляем манку
- все тщательно вымешиваем
- добавляем яйца
- еще раз вымешиваем
- добавляем сыр
- добавляем ванильный сахар
- хорошо все взбиваем блендером до однородной массы
- в формочку выливаем тесто
- Выпекаем час в духовке при температуре 160 градусов.
Сырная запеканка прекрасно сочетается со сметаной, сгущенкой, медом, вареньем или сиропом.
Приятного аппетита!
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