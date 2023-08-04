Сырная запеканка, классический рецепт

Ингредиенты:

сыр домашний, жирный – полкилограмма

сметана – пять столовых ложек

яйца куриные – три штуки

сахар – три столовых ложки

манка – две столовые

изюм - пятьдесят грамм

топленое сливочное масло – одна столовая ложка

щепотка соли

ванильный сахар – один пакетик.

Пошаговый рецепт приготовления классической творожной запеканки:

промываем изюм

замачиваем их

заливаем укропом

на двадцать минут откладываем постоять

разогреваем духовку до 180 градусов

смешиваем три столовых ложки сметаны с манкой

оставляем на полчаса, чтобы манка набухла

сбиваем блендером сыр

смешиваем сметану с сахаром, добавляем манку, соль, яйца, ваниль.

сбиваем все миксером до однородной консистенции

добавляем изюм

смазываем формочку маслом

легонько присыпаем манкой

вливаем тесто в формочку

сверху запеканку смазываем сметаной (две столовые ложки)

запекаем в духовке (при 180 градусах) около сорока минут

наша домашняя классическая творожная запеканка готова!

Если вы любитель привкус кислинки в этой вкусности, тогда добавьте в тесто одну чайную ложку цедры лимона.

Фото: gettyimages



Пышная творожная запеканка

Ингредиенты:

сыр – 500 г

манная крупа – три столовых ложки

яйца – три штуки

сахар – три столовых ложки

ванильный сахар – один пакетик

разрыхлитель - 15 г

изюм или курага (по вкусу)

щепотка соли.

Рецепт пошагового приготовления пышной творожной запеканки:

отделяем желтки от белков

белки взбиваем миксером с щепоткой соли до консистенции пышной пены

перемешиваем творог с манной крупой, желтками яиц, сахаром и ванильным сахаром.

добавляем разрыхлитель

медленно все перемешивая, добавляем взбитые в пену яичные белки.

добавляем изюм или курагу (нарезанную мелко) или мелко нарезанные яблоки.

добавляем цедру лимона (по вкусу и желанию)

оставляем смесь немного постоять (чтобы разбухшая манная крупа)

разогреваем духовку

смазываем сливочным маслом форму

выкладываем в форму нашу творожную массу

запекаем полчаса при температуре 180 градусов

готовую запеканку достаем

даем запеканцы остыть.

К готовым вкусностям идеально подойдут взбитые сливки, варенье, шоколад или мед.

Фото: gettyimages



Простая творожная запеканка

Ингредиенты:

три яйца

500 г творога

60 г масла сливочного

три столовых ложки сахара

три столовых ложки манки

три столовых ложки сметаны

10 г ванильного сахара.



Пошаговый рецепт приготовления простой творожной запеканки:

растапливаем в кастрюле сливочное масло

добавляем сахар

добавляем сметану

добавляем манку

все тщательно вымешиваем

добавляем яйца

еще раз вымешиваем

добавляем сыр

добавляем ванильный сахар

хорошо все взбиваем блендером до однородной массы

в формочку выливаем тесто

Выпекаем час в духовке при температуре 160 градусов.

Сырная запеканка прекрасно сочетается со сметаной, сгущенкой, медом, вареньем или сиропом.

Приятного аппетита!