Сыну Байдена предъявили новое обвинение: ему грозит заключение на 25 лет

Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что обвинение в отношении Байдена касается трех статей о незаконном владении оружием. Две связаны с ложными заявлениями об огнестрельном оружии, а третье – владение огнестрельным оружием лицом, употребляющим наркотики.

По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы.

Однако юристы отмечают, что обвинения, предъявленные сыну президента США, не часто преследуются в судебном порядке. Кроме того, пункт о владении оружием в состоянии наркотического опьянения обжалуется в судах и может в конечном итоге быть признан неконституционным.