Сыну Байдена предъявили новое обвинение: ему грозит заключение на 25 лет
Сыну американского президента Гантеру Байдену объявили три подозрения из-за незаконного владения оружием. Ему грозит до 25 лет лишения свободы
Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что обвинение в отношении Байдена касается трех статей о незаконном владении оружием. Две связаны с ложными заявлениями об огнестрельном оружии, а третье – владение огнестрельным оружием лицом, употребляющим наркотики.
По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы.
Однако юристы отмечают, что обвинения, предъявленные сыну президента США, не часто преследуются в судебном порядке. Кроме того, пункт о владении оружием в состоянии наркотического опьянения обжалуется в судах и может в конечном итоге быть признан неконституционным.
- В мае 2020 года Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность эксгенпрокурора Украины Виктора Шокина, который заявлял, что тот требовал его увольнения из-за расследования коррупции в Burisma Holdings, где работал сын Байдена.
- В феврале 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила , что правоохранительные органы не будут возобновлять расследование дел, по которым фигурировал сын президента США Гантер Байден.
- 20 июня 2023 года Гантер Байден признал два налоговых нарушения в обмен на соглашение со следствием по другому обвинению.
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