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Сыну Байдена предъявили новое обвинение: ему грозит заключение на 25 лет

15 сентября, 2023 пятница
00:08
Мир

Сыну американского президента Гантеру Байдену объявили три подозрения из-за незаконного владения оружием. Ему грозит до 25 лет лишения свободы

Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что обвинение в отношении Байдена касается трех статей о незаконном владении оружием. Две связаны с ложными заявлениями об огнестрельном оружии, а третье – владение огнестрельным оружием лицом, употребляющим наркотики.

По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы.

Однако юристы отмечают, что обвинения, предъявленные сыну президента США, не часто преследуются в судебном порядке. Кроме того, пункт о владении оружием в состоянии наркотического опьянения обжалуется в судах и может в конечном итоге быть признан неконституционным.

  • В мае 2020 года Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность эксгенпрокурора Украины Виктора Шокина, который заявлял, что тот требовал его увольнения из-за расследования коррупции в Burisma Holdings, где работал сын Байдена.
  • В феврале 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила , что правоохранительные органы не будут возобновлять расследование дел, по которым фигурировал сын президента США Гантер Байден.
  • 20 июня 2023 года Гантер Байден признал два налоговых нарушения в обмен на соглашение со следствием по другому обвинению.

оружие
США
Хантер Байден
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