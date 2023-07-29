Сына президента Колумбии задержали по подозрению в отмывании денег
Сына президента Колумбии Николаса Петра в субботу, 29 июля, задержали по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Отмечается, что ранее Николас Петр называл обвинения в том, что он брал деньги у наркоторговцев в обмен на поддержку мирной инициативы отца безосновательными.
Также по подозрению в отмывании денег и нарушении персональных данных задержали бывшую жену Николаса Дайсурис дель Кармен Васкес. Она рассказывала местным СМИ, что два человека, обвиняемые в причастности к торговле наркотиками, давали Николасу деньги на предвыборную кампанию его отца.
Президент Колумбии Густаво Петр написал в twitter, что ему болезненно знать, что одного из его детей арестовали, но прокуратура должна действовать в соответствии с законом.
"Моему сыну я желаю удачи и силы. Пусть эти события закалят его характер, пусть он задумается над собственными ошибками. Как я заверил генерального прокурора, я не буду вмешиваться и не буду давить на его решение, пусть закон свободно управляет процессом", - отметил президент.
Президент Колумбии Густаво Петр пообещал заключить мир или заключить соглашения о перемирии с повстанцами и преступными группировками, чтобы покончить с 60-летним внутренним конфликтом в Колумбии, в результате которого погибли 450 000 человек. В течение первого года его пребывания в должности эти усилия были встречены с переменным успехом.
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