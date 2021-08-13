Сына ливийского диктатора Каддафи подозревают в связях с "вагнеровцами": выдан ордер на арест

Об этом рассказывает ВВС .



Ливийский прокурор Мохаммед Гаруда, представляющий поддерживаемое ООН правительство Триполи, выдал ордер на арест сына покойного лидера страны Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама Каддафи, по обвинению в связи с российскими наемниками из частной военной компании "Вагнер".



Ранее ВВС провело расследование о причастности "вагнеровцев" к военным преступлениям в Ливии в 2019 году. Прокурор Гаруда разослал свой ордер ливийским правоохранителям еще 5 августа, но публичное заявление последовала лишь после показа документального фильма в Великобритании.



Сейф аль-Ислам Каддафи, по некоторым данным, скрывается в районе города Зинтан к юго-западу от Триполи.



ЧВК "Вагнер" впервые заявила о себе в 2014 году, когда ее сотрудники сражались на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе. Позже ее следы прослеживались в Ливии, Сирии, Мозамбике, Судане и Центральноафриканской Республике, где "вагнеровцы" принимали участие во внутренних конфликтах, или охраняли нефтепромыслы и алмазные месторождения.



В 2019 году сотрудники ЧВК "Вагнер" воевали в Ливии на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара, контролировавшего восток страны и развернувшего наступление на Триполи.



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Сейф Каддафи когда-то считался будущим лидером Ливии. С ним связывали надежды на либерализацию режима. Он получил западное образование - окончил Лондонскую высшую школу экономики и политических наук.



В 2011 году, когда в Ливии началось народное восстание, Каддафи-младший принял активное участие в репрессиях против оппонентов его отца. За это ливийский суд заочно приговорил его к смертной казни. Он также находится в розыске по линии Международного уголовного суда в Гааге.



После свержения и убийства Муаммара Каддафи его сын был взят в плен одной из повстанческих группировок и освобожден через шесть лет, после чего ни разу не появлялся на публике.



В документальном фильме ВВС взяла комментарий у сотрудников ливийских спецслужб, которые называли Сейфа Каддафи "кандидатом от России на пост главы Ливии".



"Если бы Россия добилась своего, Сейф Каддафи произнес бы победную речь на площади Мучеников в Триполи", - заявил один из них.



Эти офицеры вели дело российского гражданина Максима Шигалея, который в мае 2019 года был арестован в Триполи по обвинению в шпионаже и вмешательстве в местные выборы в интересах Халифы Хафтара и Сейфа Каддафи, и освобожден в конце 2020 го.



По данным следствия, Шигалев лично встречался с Сейфом Каддафи. На YouTube размещены два сделанных в России ролика, в которых Каддафи-младшего называли "спасителем Ливии", а Шигалея "русским героем".