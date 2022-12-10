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Сын вернулся, но во вражеском плену еще остается 41 защитник о. Змеиный, - отец освобожденного из плена пограничника Журьян

10 декабря, 2022 суббота
15:07
война с Россией

Руслан Журьян, отец освобожденного из плена пограничника с о. Змеиный, сообщил, что всего было 79 защитников на острове, из них 38 вернулись в Украину, а большая часть состава до сих пор остается в плену

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сын вернулся 24 ноября, ровно 9 месяцев он был в плену, в который попал на о. Змеиный с первого дня полномасштабного вторжения. Еще по сегодняшний день в плену находится 41 защитник о. Змеиный, а что касается некоторых пограничников, мы даже не знаем, где их местонахождение, потому что примерно десять военных отделили от основного состава и перевезли в другое место. Всего было 79 защитников на о. Змеиный, из них 38 вернулись в Украину, а большая часть личного состава до сих пор остается в плену", - рассказал отец освобожденного из плена пограничника.

Руслан Журьян отметил, что за 9 месяцев плена сына семья не имела никакой информации, но следила за каждым обменом. И дождались той минуты, когда сын позвонил по телефону и сообщил, что он уже в Украине и с ним все в порядке.

"С начала плена всех защитников привезли в Крым, а дальше перевозили по разным местам, в основном это была Белгородская область. Об условиях содержания пленных, пообщавшись с освобожденными ребятами, понимаем, что желательно не рассказывать СМИ деталей, потому что любая информация может негативно отразиться на тех ребятах, которые еще остаются в плену", - объяснил Журьян.

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Украина
Россия
пленние
остров Змеиный
обмен пленными
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