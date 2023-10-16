Сын священника УПЦ МП из Винницкой области учится в Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ

Об этом сообщает Политическая арена Виннитчины со ссылкой на личные источники.

Сообщается, что настоятель Свято-Казанского храма Евгений Воробьев еще в 2020 году записал своего младшего сына Дмитрия, 2003 года рождения, в Санкт-Петербургскую духовную академию на заочное обучение. А уже в апреле 2022 года, после начала масштабной войны, Дмитрий постоянно находится в РФ и ездит на экскурсии в Москву.

Когда Украина восстанавливала энергетическую инфраструктуру после массовых вражеских обстрелов 11 сентября 2022 года, оставивших без света сотни тысяч украинцев, Дмитрий Воробьев принял участие в крестном шествии в Санкт-Петербурге в честь переноса мощей "святого благоверного князя Александра Невского" 12 сентября.

Кроме того, у Воробьева есть еще и украинское начальное военное образование. Он окончил лицей-интернат №23 "Кадетский корпус Владимира Великого" с усиленной военно-физической подготовкой перед тем, как поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию русской православной церкви.

С учетом предварительной военной специализации, Дмитрий избрал направление "военный капеллан". Таким образом, после окончания академии сын настоятеля Свято-Казанского храма в Ладыжине предположительно будет служить в вооруженных силах РФ, помогая убивать украинских воинов и мирных жителей.

Справочно. Свято-Казанский храм принадлежит к Тульчинской епархии, расположен в городе Ладыжин.