Сын священника УПЦ МП из Винницкой области учится в Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ
Несмотря на полномасштабную войну, настоятель Свято-Казанского храма УПЦ МП в Ладыжине Винницкой области Евгений Воробьев отправил своего младшего сына, имеющего призывной возраст, на обучение в Санкт-Петербург
Об этом сообщает Политическая арена Виннитчины со ссылкой на личные источники.
Сообщается, что настоятель Свято-Казанского храма Евгений Воробьев еще в 2020 году записал своего младшего сына Дмитрия, 2003 года рождения, в Санкт-Петербургскую духовную академию на заочное обучение. А уже в апреле 2022 года, после начала масштабной войны, Дмитрий постоянно находится в РФ и ездит на экскурсии в Москву.
Когда Украина восстанавливала энергетическую инфраструктуру после массовых вражеских обстрелов 11 сентября 2022 года, оставивших без света сотни тысяч украинцев, Дмитрий Воробьев принял участие в крестном шествии в Санкт-Петербурге в честь переноса мощей "святого благоверного князя Александра Невского" 12 сентября.
Кроме того, у Воробьева есть еще и украинское начальное военное образование. Он окончил лицей-интернат №23 "Кадетский корпус Владимира Великого" с усиленной военно-физической подготовкой перед тем, как поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию русской православной церкви.
С учетом предварительной военной специализации, Дмитрий избрал направление "военный капеллан". Таким образом, после окончания академии сын настоятеля Свято-Казанского храма в Ладыжине предположительно будет служить в вооруженных силах РФ, помогая убивать украинских воинов и мирных жителей.
Справочно. Свято-Казанский храм принадлежит к Тульчинской епархии, расположен в городе Ладыжин.
- Напомним, 5 октября парламентарии собрали 226 подписей под обращением к главе ВР Руслану Стефанчуку о вынесении на голосование решения о запрете УПЦ МП.
- Перед тем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял , что среди депутатского корпуса украинского парламента отсутствует большинство голосов, которые могут быть отданы за закон о прекращении деятельности церкви Московского патриархата. Речь идет о по меньшей мере 226 голосах народных избранников.
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