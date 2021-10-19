Сын Шефира за работу помощником нардепа получил из бюджета около 600 тыс. грн, - журналисты

Об этом говорится в расследовании BIHUS info.

Никита работает помощником народного депутата из фракции "Слуга народа" Юрия Киселя. По данным расследователей, Никита Шефир "получает регулярные выплаты из бюджета".

"Часто суммы разные, но в основном это 24 000 гривен в месяц и периодические надбавки в несколько тысяч гривен", - говорится в расследовании.

Всего за два года работы в Верховной Раде Никита Шефир получил почти 600 000 гривен, считают журналисты. При этом парламентские корреспонденты издания заявили, что практически не видели Никиту в здании Верховной Рады.

Сам Никита Шефир в разговоре с журналистами посоветовал обратиться к Киселю относительно ответа на вопрос о его обязанностях как помощника нардепа.