Сын Шефира за работу помощником нардепа получил из бюджета около 600 тыс. грн, - журналисты
Сын первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира, Никита Шефир за почти два года работы в Верховной Раде получил около 600 000 гривен
Об этом говорится в расследовании BIHUS info.
Никита работает помощником народного депутата из фракции "Слуга народа" Юрия Киселя. По данным расследователей, Никита Шефир "получает регулярные выплаты из бюджета".
"Часто суммы разные, но в основном это 24 000 гривен в месяц и периодические надбавки в несколько тысяч гривен", - говорится в расследовании.
Всего за два года работы в Верховной Раде Никита Шефир получил почти 600 000 гривен, считают журналисты. При этом парламентские корреспонденты издания заявили, что практически не видели Никиту в здании Верховной Рады.
Сам Никита Шефир в разговоре с журналистами посоветовал обратиться к Киселю относительно ответа на вопрос о его обязанностях как помощника нардепа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.69
- Актуальное
- Важное