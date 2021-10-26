Сын Реброва заговорил об амбициях отца возглавить сборную Украины

Об этом сообщает fanday.net .



Сын Реброва подтвердил, что отец уже вел переговоры с УАФ и стремится возглавить сборную Украины по футболу.



"Думаю, не секрет, что отец вел переговоры со сборной Украины. Я с ним не так много говорил по этой теме. Когда я с ним общался, он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и УАФ Вот и все, что я знаю. Есть ли в его планах поработать со сборной?Если будет такая возможность, то, конечно, но сейчас с командой работает Александр Петраков, и думаю, если у него все получится, то у него будет возможность остаться во главе сборной Украины. Папа имеет амбиции возглавить сборную Украины, если это будет этим летом или в будущем", – сказал Дмитрий Ребров.

Сергей Ребров намерен выполнить свои контрактные обязательства в "Аль-Айне" и следить за развитием событий в сборной Украины, которую возглавляет Александр Петраков в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Сергей Ребров был главным претендентом на должность главного тренера сборной Украины после отставки Андрея Шевченко, но "Аль-Айн" отказался разрывать соглашение с украинцем и отпускать его в национальную команду.