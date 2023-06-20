Сын президента США Хантер Байден признал налоговые нарушения в обмен на соглашение со следствием, - CNN
Сын президента США Хантер Байден признает два налоговых нарушения в обмен на соглашение со следствием по другому обвинению
Об этом сообщает CNN.
CNN ссылается на документы министерства юстиции США. По данным СМИ, Хантер Байден заключит соглашение с Федеральной прокуратурой в деле по обвинению в предоставлении ложной информации при покупке огнестрельного оружия.
В то же время он признает свою вину по двум обвинениям в налоговых правонарушениях.
"Хантер Байден считает важным взять на себя ответственность за ошибки, которые он совершил в трудный период своей жизни", - отметил его адвокат.
Отметим, что расследование по Хантеру Байдену началось в конце 2018 года и было связано с возможными нарушениями налогового законодательства и законов об отмывании денег, а также с его бизнес-операциями в других странах, преимущественно в Китае. Об этом стало известно в 2020 году.
В октябре 2022 года The Washington Post сообщила, что федеральные агенты считают, что собрали достаточно доказательств для обвинения Хантера Байдена в преступлениях, связанных с предоставлением ложных сведений по оружию, а также с налогами.
Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп якобы надавил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате обнародования этой информации палата представителей конгресса объявила импичмент Трампа, но сенат отказался отправлять его в отставку.
Федеральные следователи якобы проверяли в связи с так называемым делом компании Burisma лоббистскую фирму Blue Star Strategies, в совет которой формально входил Хантер Байден. Однако оснований для обвинений по итогам этого расследования не нашлось.
- В мае 2020 года Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который заявлял, что тот требовал его увольнения из-за расследования коррупции в Burisma Holdings, где работал сын Байдена.
- В феврале 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила , что правоохранительные органы не будут возобновлять расследование дел, по которым фигурировал сын президента США Хантер Байден.
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