Об этом сообщает CNN.

CNN ссылается на документы министерства юстиции США. По данным СМИ, Хантер Байден заключит соглашение с Федеральной прокуратурой в деле по обвинению в предоставлении ложной информации при покупке огнестрельного оружия.

В то же время он признает свою вину по двум обвинениям в налоговых правонарушениях.

"Хантер Байден считает важным взять на себя ответственность за ошибки, которые он совершил в трудный период своей жизни", - отметил его адвокат.

Отметим, что расследование по Хантеру Байдену началось в конце 2018 года и было связано с возможными нарушениями налогового законодательства и законов об отмывании денег, а также с его бизнес-операциями в других странах, преимущественно в Китае. Об этом стало известно в 2020 году.

В октябре 2022 года The Washington Post сообщила, что федеральные агенты считают, что собрали достаточно доказательств для обвинения Хантера Байдена в преступлениях, связанных с предоставлением ложных сведений по оружию, а также с налогами.

Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп якобы надавил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате обнародования этой информации палата представителей конгресса объявила импичмент Трампа, но сенат отказался отправлять его в отставку.

Федеральные следователи якобы проверяли в связи с так называемым делом компании Burisma лоббистскую фирму Blue Star Strategies, в совет которой формально входил Хантер Байден. Однако оснований для обвинений по итогам этого расследования не нашлось.