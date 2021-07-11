Сын правителя Туркменистана получил должность вице-премьера

Подробности приводит Еспресо.TV .



Соответствующие указы глава государства Туркменистан подписал на расширенном за заседании Кабинета министров по итогам полугодия, сообщает Fergana .



"Сердар Бердымухамедов - единственный сын президента Туркменистана. Он родился 22 сентября 1981 года. Имя " Сердар " с туркменского языка переводится как " вождь " или " вожак ", - отмечает издание.



Политологи заявляют, что он возглавит страну после своего отца.



Примечательно, что в Высшей Контрольной палате Бердымухамедов-младший был минстром промышленности и строительного производства .



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