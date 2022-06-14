Об этом Говард Баффет сообщил во время интервью американскому каналу CNBC, передает "Милитарный".

Благотворительные средства перевели на американскую организацию Spirit of America, поддерживающую украинцев, защищающих родину от российской агрессии. Эта компания пришлет в Украину 9 автобусов на нужды территориальной обороны Украины (ТрО). Также за эти средства закупят 375 новых травматологических комплектов для военных Вооруженных Сил Украины на передовой.

В интервью на американском канале CNBC Говард Баффет призвал поддерживать Украину:

"Я никогда не видел ничего подобного в моей жизни. Миллионы беженцев пытаются покинуть страну, и это очень сложная ситуация для этой страны. Я считаю, мы должны поддерживать Украину в этой борьбе. Это очень тяжелая борьба для них", – сказал Баффет младший.

Говард – сын миллиардера Уоррена Баффета. Он возглавляет фонд "Howard G. Buffett Foundation" и является директором международного конгломерата Berkshire Hathaway. Работа "Howard G. Buffett Foundation" направлена на вопросы военных конфликтов, продовольственной безопасности и борьбы с торговлей людьми.

На минувшей неделе Говард Баффет посещал Украину. 8 июня он встретился с президентом Украины. Владимир Зеленский призвал Баффета инвестировать в Украину. В частности, предложил ему присоединиться к проекту по восстановлению оросительных систем в Одесской области, разминированию в стране и к реформе школьного питания.

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