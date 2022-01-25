Сын Леннона продаст на аукционе памятные вещи рок-группы The Beatles
Сын музыканта Джона Леннона Джулиан выставил на онлайнаукцион памятные вещи группы The Beatles
Об этом пишет Bloomberg .
Джулиан Леннон выставил на торги одежду, которую носил Джон Леннон; рукописные заметки Пола Маккартни; гитары, которые Джон Леннон подарил сыну Джулиану; афганское пальто Джона Леннона со съемок фильма "Волшебная тайна" и черный плащ, который он носил в фильме "Помогите!"; ноты к песне Hey Jude, написанной Полом Маккартни.
"Благодаря этой коллекции NFT я могу предоставить эксклюзивный доступ к особым предметам, которыми я дорожу, и по-новому продлить наследие моего отца", - пояснил сын музыканта.
Аукцион будет проведен 7 февраля, хотя торги и регистрация уже начались. Часть денег передадут в фонд Джона Леннона "Белое перо".
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