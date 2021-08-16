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Сын легендарного полевого командира, которого убили исламисты, заявил, что продолжит сопротивление на севере Афганистана

16 августа, 2021 понедельник
23:35
Мир

16 августа сын Ахмад Шаха Масуда по прозвищу "Панджерський лев" отправился в единую незанятую талибами и населенную таджиками провинцию Панджшер для продолжения борьбы

Об этом пишет французское издание Paris Match, передает "РБК-Украина".

"Афганский народ, моджахеды, друзья свободы по всему миру! В Афганистане победила тирания. Рабство начинается с шумом и яростью. Страшная месть постигнет нашу страну-мученицу. Кабул уже стонет. Наша Родина в кандалах. Неужели все потеряно? Нет. Я унаследовал от своего отца, национального героя и полководца Масуда, его борьбу за свободу афганцев ", - говорится в обращении к афганцам.

"Я призываю присоединиться ко мне в нашей цитадели Панджшер, которая является последним свободным регионом нашей умирающей страны", - цитирует издание письмо Ахмада Масуда, сына варлорда, успешно противостояшего талибам в 1990х годах и убитого в 2001 Ахмад Шаха Масуда, чей мавзолей находится в регионе Панджшер. Ахмад Шах Масуд вместе с генералом Дустумом, который покинул страну несколько дней назад и находится в Ташкенте, в свое время во главе квазигосударства Северный Альянс, которое возникло в противовес режиму талибов на этнических землях узбеков и таджиков на севере, выбили исламистов из Мазари-Шарифа - четвертого по населению города страны. Это произошло 9 ноября 2001. За 4 дня талибы без боя оставили Кабул.

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По словам сына легендарного полководца, за исключением Панджшера, разгром в стране имеет тотальный характер, и "дух сотрудничества с "Талибаном" начинает формировать когорту среди побежденных, проигравших войну по своей вине". Он призвал всех афганцев присоединиться к нему в борьбе с талибами.

По сообщениям местных СМИ, в Панджшер также прибыл бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что намерен остаться в стране и дальше сопротивляться талибам.

В это время в провинции Панджшер находится около 20 военных баз. Население региона составляет около 150 тыс.человек, из которых почти 99% - таджики. Ее столица-город Базарак. Долина реки Панджшер, начинающийся в нескольких десятках километров от Кабула - часть горной системы Гиндукуш, что делит Афганистан на южную и северную части. По территории Панджшерском долины проходят удобные перевалы, ведущие из южных провинций Афганистана в северные.

В СМИ отмечают, что силы безопасности Афганистана и отряды ополчения расположились вдоль границ провинции.

В 2019 году Ахмад Масуд-младший, сын легендарного афганского лидера моджахедов, полевого командира и министра обороны Ахмад Шаха Масуда, известного под прозвищем "Панджшерском лев", объявил войну талибам на могиле своего отца. Масуду было 12 лет, когда его отец был убит смертниками из "Аль-Каиды", которые выдавали себя за журналистов и спрятали взрывчатку в видеокамеру. Он умер 10 сентября 2001 незадолго перед терактом 11 сентября в США.

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Афганистан
Талибан
война в Афганистане
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