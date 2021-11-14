Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Избирательный комитет Ливии зарегистрировал Саифа аль-Ислама Каддафи кандидатом в президенты и отметил, что оформил необходимые документы в городе Сабах, на юге Ливии.

Муаммар Каддафи погиб в 2011 году: во время гражданской войны его убили мятежники, захватившие его в плен.

Саифа аль-Ислама Каддафи в том же году захватили в плен и отпустили только в 2017 году. Еще в годы, когда его отец был жив, именно Саиф аль-Ислам считался его вероятным преемником.

Напомним, 13 августа 2021 года прокурор признанного ООН правительства Ливии со столицей в Триполи выдал ордер на арест сына Муамара Каддафи - Саифа аль-Ислама.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb