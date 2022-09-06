Об этом пишут журналисты проекта Радио Свобода "Схемы".

22 марта 2022 года Львовская военная администрация внесла Игоря Портнова в систему "Шлях" как лицо призывного возраста, которому разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью, сроком на месяц.

Как отмечено в системе "Шлях", такое решение по Игорю Портнову Львовская военная администрация вынесла на основании соответствующего обращения от ОО "Народна самооборона". Уже на следующий день, 23 марта 2022 года, Портнов-младший пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". На 6 сентября 2022 года Игорь Портнов в Украину не вернулся.

Вместе с ним границу пересек 23-летний Иван Поддубнов. Он – племянник Андрея Портнова, сын его сестры Юлии Поддубновой, и именно на его машине мужчины уехали из Украины. Иван Поддубнов также не вернулся в Украину по состоянию на 6 сентября.

Журналисты "Схем" обратились через три мессенджера к Игорю Портнову с просьбой о комментарии, он сообщение прочитал, но не ответил.

"Схемы" также обратились с просьбой о комментарии во Львовскую областную военную администрацию, которая внесла Портнова в систему "Шлях".

"У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Шлях", если перевести в количество людей – это более 2000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки", возможностей как это проверять", – отметил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко.

Согласно данным аналитической системы YouControl, в Украине только одно учреждение именно с таким точным названием – Общественная организация "Народна самооборона". Ее зарегистрировали в 2014 году в Сумах. Основателями ОО "Народна самооборона" Юрий Ходзюк и Виктор Пентак. Журналистам удалось пообщаться с соучредителем ОО "Народна Самооборона" Виктором Пентаком. Он отметил, что с 2015 года "имеет отношение к организации только на бумаге" и не обращался от имени общественной организации в ЛОГА по поводу выезда за границу Игоря Портнова. По словам Виктора Пентака, другой соучредитель "Народної самооборони" Юрий Ходзюк около двух последних лет находится за границей. С самим Юрием Ходзюком "Схемам" пообщаться не удалось.

Мэр Сум Александр Лисенко в разговоре с журналистами отметил, что ему не известно, чтобы в последнее время эта ОО проявляла публичную активность, связанную с ввозом гуманитарной помощи из-за границы.

Журналисты также обратились во львовский центр активистов-волонтеров, зарегистрированных под брендом Народной самообороны. Руководитель ОО "Народна самооборона Львівщини" Артем Хмыз сообщил журналистам "Схем", что его организация не обращалась во Львовскую областную военную администрацию с просьбой предоставить право выезда из Украины Игорю Портнову.

"Схемы" попросили ЛОГА предоставить копию обращения от общественной организации, на основании которого Портнов-младший был внесен в систему "Шлях". По состоянию на момент публикации администрация не предоставила этот документ.

12 июля стало известно, что сам Андрей Портнов скрылся из Украины в июне.