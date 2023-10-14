Сын Эрдогана посетил пропалестинский марш в Стамбуле

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на AP

В Стамбуле 14 октября прошёл большой пропалестинский марш. Толпа из более чем тысячи человек скандировала лозунги с критикой США и Израиля. У активистов были с собой палестинские и турецкие флаги.

По информации СМИ, на марше присутствовали Билал Эрдоган (прим. – сын президента Турции), бывший министр внутренних дел Сулейман Сойлу и бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп.

"Давайте четко выразим свою позицию, мы должны по крайней мере позволить, чтобы наши чувства были услышаны", - сказал Билал Эрдоган.