Сын Эрдогана посетил пропалестинский марш в Стамбуле
В субботу, 14 октября, Билал Эрдоган, являющийся сыном президента Турции, принял участие в пропалестинской акции в Стамбуле
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на AP
В Стамбуле 14 октября прошёл большой пропалестинский марш. Толпа из более чем тысячи человек скандировала лозунги с критикой США и Израиля. У активистов были с собой палестинские и турецкие флаги.
По информации СМИ, на марше присутствовали Билал Эрдоган (прим. – сын президента Турции), бывший министр внутренних дел Сулейман Сойлу и бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп.
"Давайте четко выразим свою позицию, мы должны по крайней мере позволить, чтобы наши чувства были услышаны", - сказал Билал Эрдоган.
- 12 октября президент Турции Реджеп Эрдоагн назвал бомбардировку Израилем сектора Газа бойней и раскритиковал США из-за их позиции по конфликту.
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