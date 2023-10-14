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Сын Эрдогана посетил пропалестинский марш в Стамбуле

14 октября, 2023 суббота
23:39
Мир

В субботу, 14 октября, Билал Эрдоган, являющийся сыном президента Турции, принял участие в пропалестинской акции в Стамбуле

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на AP

В Стамбуле 14 октября прошёл большой пропалестинский марш. Толпа из более чем тысячи человек скандировала лозунги с критикой США и Израиля. У активистов были с собой палестинские и турецкие флаги.

По информации СМИ, на марше присутствовали Билал Эрдоган (прим. – сын президента Турции), бывший министр внутренних дел Сулейман Сойлу и бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп.

"Давайте четко выразим свою позицию, мы должны по крайней мере позволить, чтобы наши чувства были услышаны", - сказал Билал Эрдоган.

  • 12 октября президент Турции Реджеп Эрдоагн назвал бомбардировку Израилем сектора Газа бойней и раскритиковал США из-за их позиции по конфликту.
Израиль
Палестина
Реджеп Эрдоган
США
Война в Израиле
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