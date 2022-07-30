Сын экс-командира корабля "Славутич" Алексея Киселева заявил о похищении своего отца в оккупированном Геническе
Бывшего командира разведывательного корабля Военно-морских сил Украины "Славутич" Алексея Киселева похитили российские силовики, обвинив его в участии в добровольном крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана
Об этом у себя в facebook сообщил сын Алексея Киселева – Артем Киселев.
Добровольный крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана считается в России террористическим.
"22 июля представители банановых республик похитили моего папу, Киселева Алексея, экс-командира корабля "Славутич" ВМСУ, а сейчас активиста и волонтера, из оккупированного города Геническ Херсонской области... Где они держали его несколько дней – неизвестно, но 27 числа он якобы пересек границу с Крымом, где его задержали и отвезли в Симферопольское СИЗО, - написал Артем Киселев.
По его словам, Алексей Киселев, занимавшийся гуманитарной помощью и помогавший людям в оккупированном Геническе, до сих пор находится в Симферопольском СИЗО.
Артем Киселев добавил, что 29 июля подконтрольный России "суд" назначил его отцу меру пресечения – два месяца в СИЗО. Также отметил, что физическое состояние Алексея Киселева свидетельствует о его избиении и возможных пытках.
О похищении также сообщил Крымскотатарский ресурсный центр, призвавший к его немедленному освобождению.
"Крымскотатарский ресурсный центр выражает решительный протест и заявляет, что задержание граждан Украины по этому "делу" является незаконным, политически мотивированным и преступным. Такая политика Российской Федерации является демонстрацией борьбы с политическими убеждениями людей в оккупированном Крыму и на территории оккупированной Херсонщины", – говорится. в сообщении.
- 3 июня Зеленский создал военную администрацию в Геническе на админгранице с Крымом.
- 15 июля стало известно, что в Геническе Херсонской области российские захватчики сломали руки местным рыбакам, якобы нарушившим "запрет" рыбачить в море.
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