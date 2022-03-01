SWIFT ожидает от власти перечня российских банков для отключения от глобальной системы

Об этом сообщает Reuter .



"Мы всегда будем соблюдать законы о санкциях. Мы взаимодействуем с властями, чтобы понять, на какие организации будут распространяться эти новые меры, и отключим их, как только получим юридические инструкции для этого", - говорится в заявлении SWIFT.



Банки используют базирующийся в Бельгии SWIFT для ежедневной отправки миллионов инструкций для платежей на триллионы долларов в международной торговле.



Совет ЕС не смог дать немедленных комментариев.



Европейская расчетная компания по ценным бумагам Euroclear заявила, что больше не будет принимать рубль в качестве расчетной валюты и закрывает свой счет в ING Bank в Москве.



Как сообщили источники на рынке, Bloomberg обозначил российские суверенные облигации, а также ценные бумаги, связанные с российскими банками ВТБ и Сбербанком, предупредительной меткой о том, что "к этой ценной бумаге применяются санкции", хотя торги продолжались.



Листинги Газпрома и Сбербанка на LSE по-прежнему торговались и резко снизились в течение дня. Датский Saxo Bank заявил, что приостановил торговлю парами российского рубля с другими валютами, такими как доллар и евро.



Лондонская фондовая биржа заявила, что прекратит торги двумя глобальными депозитарными расписками (ГДР) российского банка ВТБ после того, как британский финансовый регулятор приостановил их действие из-за санкций.



Крупнейшие расчетные компании по ценным бумагам, а также Deutsche Boerse во Франкфурте, ICE и Nasdaq в Нью-Йорке объявили о введении ограничений на российские торги.

Напомним, Великобритания вводит санкции против Центробанка России за ее полномасштабное вторжение в Украину.