SWIFT ожидает от власти перечня российских банков для отключения от глобальной системы
SWIFT заявила, что ожидает инструкций, какие российские банки власть хочет отключить от глобальной системы
Об этом сообщает Reuter .
"Мы всегда будем соблюдать законы о санкциях. Мы взаимодействуем с властями, чтобы понять, на какие организации будут распространяться эти новые меры, и отключим их, как только получим юридические инструкции для этого", - говорится в заявлении SWIFT.
Банки используют базирующийся в Бельгии SWIFT для ежедневной отправки миллионов инструкций для платежей на триллионы долларов в международной торговле.
Совет ЕС не смог дать немедленных комментариев.
Европейская расчетная компания по ценным бумагам Euroclear заявила, что больше не будет принимать рубль в качестве расчетной валюты и закрывает свой счет в ING Bank в Москве.
Как сообщили источники на рынке, Bloomberg обозначил российские суверенные облигации, а также ценные бумаги, связанные с российскими банками ВТБ и Сбербанком, предупредительной меткой о том, что "к этой ценной бумаге применяются санкции", хотя торги продолжались.
Листинги Газпрома и Сбербанка на LSE по-прежнему торговались и резко снизились в течение дня. Датский Saxo Bank заявил, что приостановил торговлю парами российского рубля с другими валютами, такими как доллар и евро.
Лондонская фондовая биржа заявила, что прекратит торги двумя глобальными депозитарными расписками (ГДР) российского банка ВТБ после того, как британский финансовый регулятор приостановил их действие из-за санкций.
Крупнейшие расчетные компании по ценным бумагам, а также Deutsche Boerse во Франкфурте, ICE и Nasdaq в Нью-Йорке объявили о введении ограничений на российские торги.
- Напомним, Великобритания вводит санкции против Центробанка России за ее полномасштабное вторжение в Украину.
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