Свыше полутысячи россиян попали в плен, - Зеленский
Россия с момента полномасштабного вторжения потеряла около 12 тыс. военных, около 500-600 человек сдались в плен
Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции для зарубежных СМИ.
По его словам, военные РФ уже понимают, что они ведут себя в Украине как нацисты.
Президент уточнил, что в плен Украине по состоянию на 11 марта сдалось около 500-600 российских военных.
"Меняется количество, многие бежали, многие прячутся в разных зданиях, кто-то пробирается в Россию. Там небольшой хаос", - сказал он.
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