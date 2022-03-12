Свыше полутысячи россиян попали в плен, - Зеленский

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции для зарубежных СМИ.

По его словам, военные РФ уже понимают, что они ведут себя в Украине как нацисты.

Президент уточнил, что в плен Украине по состоянию на 11 марта сдалось около 500-600 российских военных.



"Меняется количество, многие бежали, многие прячутся в разных зданиях, кто-то пробирается в Россию. Там небольшой хаос", - сказал он.