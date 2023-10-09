Связи активизировались: разведка Британии оценила развитие отношений России и Ирана

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

"Партнерство России с Ираном укрепилось в последние годы, почти наверняка ускоренное вторжением России в Украину. Международная изоляция заставила Россию переориентировать свои внешнеполитические усилия на ранее менее желаемые партнерства, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку", - говорится в сообщении.



Разведка Британии подчеркивает, что иранская военная помощь российской кампании в Украине включала в себя поставки сотни ударных беспилотников OWA и артиллерийских боеприпасов. Иранские БПЛА OWA являлись ключевым элементом российской кампании дальних ударов по Украине.



"Эта договоренность теперь расширена, чтобы включать сборку и производство этих БПЛА по лицензии на предприятии в России", - добавляют в минобороны Великобритании.

Кроме того, по данным экспертов, активизировались и российско-иранские дипломатические и экономические связи.



"Взаимодействие России с Ираном через многонациональные форумы почти наверняка усилится после недавнего вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашение присоединиться к экономическому форуму БРИКС", – предполагают в британской разведке.



Там также напомнили, что недавно Иран заявил, что Россия инвестировала в Иран уже около $3 млрд от начала вторжения в Украину. Минобороны Британии считает, что экономические связи стран, скорее всего, усугубятся, поскольку Россия стремится смягчить санкции.

Что известно о сотрудничестве Ирана и России

Еще в ноябре 2022 появилась информация , что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский же диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.

В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.

16 августа британская разведка указала на то, что Россия, очевидно, начала использовать дроны собственного производства.

The Washington Post со ссылкой на внутренние документы между Ираном и РФ сообщила, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе .

А в конце августа в Defense Express заявили, что Россия планирует увеличивать производство дронов Shahed на 100-180 ежемесячно.

В сентябре сообщалось. Тегеран планирует передать Москве ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе типа Shahed, которые РФ активно использует в войне против Украины.

Кроме того, впоследствии стало известно , что самолеты из РФ после введения санкций будут проходить техническое обслуживание и ремонт на территории Ирана, несмотря на то, что Тегеран существенно задерживает сроки выполнения работ.