Связанные с Россией хакеры атаковали сайт порта Роттердама

Об этом информирует Bloomberg.

"На прошлой неделе веб-сайт порта Роттердам стал мишенью кибератаки, в которой обвиняют хакеров, связанных с Россией", – говорится в сообщении.

Первым об атаке сообщило Нидерландское агентство RTL. По его словам, хакерская группировка “NoName057(16)” утверждала, что кибератаки были осуществлены в ответ на планы Нидерландов приобрести швейцарские танки для Украины.

Кроме порта Роттердама, кибератакам подверглись несколько нидерландских портов, в том числе Амстердам и Гронинген. Они столкнулись с такими атаками, как "отказ в обслуживании" (DDoS). Сайт первого не работал более часа 6 июня, а морские порты Гронингена терпели сбои в сети в течение двух дней.

Порт Роттердама в свою очередь получил информацию от Нидерландского национального порта кибербезопасности относительно того, что ответственность за кибератаку несут группировки хакеров, связанных с РФ.