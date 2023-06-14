Связанные с Россией хакеры атаковали сайт порта Роттердама
Хакеры, связанные с Россией, устроили кибератаку на сайт крупнейшего в Европе порта Роттердама
Об этом информирует Bloomberg.
"На прошлой неделе веб-сайт порта Роттердам стал мишенью кибератаки, в которой обвиняют хакеров, связанных с Россией", – говорится в сообщении.
Первым об атаке сообщило Нидерландское агентство RTL. По его словам, хакерская группировка “NoName057(16)” утверждала, что кибератаки были осуществлены в ответ на планы Нидерландов приобрести швейцарские танки для Украины.
Кроме порта Роттердама, кибератакам подверглись несколько нидерландских портов, в том числе Амстердам и Гронинген. Они столкнулись с такими атаками, как "отказ в обслуживании" (DDoS). Сайт первого не работал более часа 6 июня, а морские порты Гронингена терпели сбои в сети в течение двух дней.
Порт Роттердама в свою очередь получил информацию от Нидерландского национального порта кибербезопасности относительно того, что ответственность за кибератаку несут группировки хакеров, связанных с РФ.
- 12 июня российские хакеры совершили DDoS-атаки на несколько государственных сайтов Швейцарии.
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