Связанные с РФ и Беларусью компании получили почти 1 млрд грн от Украины с начала масштабной войны, - YouControl
Более 190 компаний-победителей тендеров на общую сумму более 985 млн грн имеют связи с РФ и Республикой Беларусь
Об этом сообщили аналитики центра R&D YouContro после того, как исследовали данные по государственным закупкам с начала полномасштабного вторжения.
Под анализ попали предприятия со следующими видами связанности со странами-агрессорами:
бенефициар и/или участник компании является гражданином Российской Федерации и/или зарегистрирован на ее территории;
компания, ее участник или конечный собственник является участником юридического лица, зарегистрированного по законодательству РФ;
компании, принадлежащие к холдингу (группе), другой участник которого работает по законодательству РФ;
Конечный бенефициар и/или участник компании является гражданином Республики Беларусь и/или зарегистрирован на ее территории.
Стало известно, что с марта по июль 2022 191 украинская компания, имеющая связи со странами-агрессорами, выиграла более 1 800 государственных тендеров на общую сумму более 985 млн грн.
"Около 50% от исследуемых компаний, имеющих враждебный след и выигравших в гостендерах за полгода войны, работают в сфере розничной и оптовой торговли разными товарами. Чуть больше 20% предприятий - по КВЭД "перерабатывающая промышленность". Основными направлениями деятельности около 10% предприятий есть профессиональная, научная и техническая деятельность", – говорится в сообщении.
Также издание обнародовало соответствующую инфографику.
- 20 сентября стало известно, что Министерство юстиции США обратилось к американскому Конгрессу за разрешением использования конфискованных российских активов для поддержки Украины.
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