Связанные с Пекином хакеры взломали почту посла США в Китае, - WSJ
Связанные с Пекином хакеры в ходе шпионской операции получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как утверждает издание, Государственный департамент Соединенных Штатов отказался предоставить какие-либо подробности и сообщил, что расследование шпионской операции продолжается.
"Из соображений безопасности мы не будем делиться дополнительной информацией о характере и масштабах этого инцидента с кибербезопасностью", - отметили в Госдепе.
Китайские хакеры сломали ряд аккаунтов электронной почты, связанных с правительственными учреждениями в США и Западной Европе
- Напомним, 12 июля стало известно, что группа хакеров из Китая сломала ряд аккаунтов электронной почты, связанных с государственными учреждениями в Западной Европе с целью шпионажа.
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