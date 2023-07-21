Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как утверждает издание, Государственный департамент Соединенных Штатов отказался предоставить какие-либо подробности и сообщил, что расследование шпионской операции продолжается.

"Из соображений безопасности мы не будем делиться дополнительной информацией о характере и масштабах этого инцидента с кибербезопасностью", - отметили в Госдепе.

Китайские хакеры сломали ряд аккаунтов электронной почты, связанных с правительственными учреждениями в США и Западной Европе