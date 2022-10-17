Об этом пишет Главком .

В этом году в рамках 17 конкурсного отбора кинопроектов контракты подписали с фирмами на 191,44 млн грн. Наибольшее госфинансирование досталось ООО "Общая Победа Продакшн", которое получило из бюджета 25 млн грн. Журналисты сообщают, что общество лоббировало в Совете государственной поддержки кинематографии.

"Это орган, который своим решением утверждает победителей для предоставления господдержки. Так вот, до июня 2021 года одним из совладельцев ООО "Совместная Победа Продакшн" числился Артем Колюбаев, нынешний глава Совета по господдержке кинематографии. Кроме этого, Колюбаев является совладельцем продакшен "Бенефициаром которого до 25 февраля 2020 года был руководитель Офиса президента Андрей Ермак", - говорится в расследовании.

Ермак имеет связь еще с одной компанией "Грейд М", которая направилась на госфинансирование в 19,98 млн грн на ленту "Лайфер". После обнародования фильма в ProZorro, через 7 месяцев, в сентябре, заказчик отменил тендер, связав это с полномасштабной войной и непредставлением ООО "Грейд М" документов для подписания договора в определенные сроки.

29 сентября Госкино снова опубликовало тендер, однако помешало белорусское гражданство соучредителя и владельца киевской кинофирмы ООО "Грейд М" Максима Лещенко.

"В 2017 году творческие пути Лещенко и будущего руководителя Офиса президента Андрея Ермака пересеклись. Ермак выступил продюсером фильма "Правило боя", производство которого профинансировал Лещенко. Речь шла о сумме $500 тыс. Это была дебютная киноработа Андрея Ермака. После этого сотрудничество углубилось. В мае 2018 года они вместе с Артемом Колюбаевым (нынешний глава Совета по господдержке кинематографии, – ред.) основали фирму "Ама вижн". Компания специализируется на производстве кино- и видеофильмов и телевизионных программ", – разъясняют в Главкоме.

В начале сентября 2018 Кабмин включил фирму в госфинансирование - 24,61 млн грн на ленту "Щедрик". Продюсерами выступили Артем Колюбаев и белорус Максим Лещенко.

"Госфинансирование было разбито на три этапа. Львиная часть средств (19,21 млн грн) ООО "Ама вижн" получило в конце декабря 2018 года. Остальные (чуть более 5 млн грн, – ред.) компания получила в течение 2020-2021 годов – во время, когда Андрей Ермак уже трудился в Офисе президента Владимира Зеленского", – добавили в ведомстве.

А уже в 2021 году ООО "Ама вижн" получило 316 тыс. грн от Украинского культурного фонда, учредителем которого является соответствующее Министерство.

В целом среди победителей:

ООО "Общая Победа Продакшн" на производство ленты "Глухомань" - 25 млн грн при общем бюджете в 31,2 млн грн;

ООО "Солар Медиа Интертейнмент" на фильм "Ее глазами" – 24,96 млн грн из заложенных 31,2 млн грн;

ООО "Зет Пикчерз" на ленту "140 децибелов тишины" – 20 млн грн (100% госфинансирования);

ООО "Риал Пикчерс" на фильм "Мой юный принц" – 20 млн грн из необходимых 25 млн грн;

ООО "Форм Филмз" на ленту "Орталан" – 20 млн грн из заложенных 25 млн грн.

Общий рейтинг .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb