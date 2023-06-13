Об этом информирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец .

Сообщается, что в заведении, где проживает более 70 воспитанников - 22 ребенка и 53 совершеннолетних подопечных.

"Один воспитанник интерната был в постели со связанными руками. Персонал объяснил необходимость фиксации мальчика случившимся у него нервным приступом. В то же время в медицинской документации не было никаких записей об осмотре ребенка врачом", - говорится в отчете.

В других подопечных интерната обнаружены травмы тела, они нуждались в гигиенической помощи, имели нечистую одежду и постель.

Фото: Дмитрий Лубинец

Были зафиксированы другие случаи физического ограничения питомцев без правовых оснований. При этом для фиксации детей часто используются несертифицированные средства – элементы одежды и простыни.

"Такие действия администрации и персонала заведения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращение или наказание, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнули в Офисе.

В докладных записках персонала говорится о травмировании детей из-за падения с кроватей, самоповреждении во время психомоторного возбуждения. Однако администрация не предоставила доказательств об осмотре травмированных врачами.

В то же время, для перевозки детей и лиц с инвалидностью используется лифт, непригодный для эксплуатации, не хватает персонала, некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте.

Также нарушена минимальная норма площади на ребенка в отдельных комнатах, что нарушает их право на конфиденциальность.

Сотрудники обнаружили в пищеблоке тараканов.

Во время воздушной тревоги дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.