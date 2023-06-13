Связанные дети, антисанитария и тараканы: Офис омбудсмена обнаружил грубые нарушения в интернате на Днепропетровщине
Мониторинговая группа Офиса омбудсмена выявила серьезные нарушения прав детей в Днепропетровском интернате, в частности, зафиксировала жестокое обращение с воспитанниками и неподготовленность укрытий
Об этом информирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец .
Сообщается, что в заведении, где проживает более 70 воспитанников - 22 ребенка и 53 совершеннолетних подопечных.
"Один воспитанник интерната был в постели со связанными руками. Персонал объяснил необходимость фиксации мальчика случившимся у него нервным приступом. В то же время в медицинской документации не было никаких записей об осмотре ребенка врачом", - говорится в отчете.
В других подопечных интерната обнаружены травмы тела, они нуждались в гигиенической помощи, имели нечистую одежду и постель.
Фото: Дмитрий Лубинец
Были зафиксированы другие случаи физического ограничения питомцев без правовых оснований. При этом для фиксации детей часто используются несертифицированные средства – элементы одежды и простыни.
"Такие действия администрации и персонала заведения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращение или наказание, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнули в Офисе.
В докладных записках персонала говорится о травмировании детей из-за падения с кроватей, самоповреждении во время психомоторного возбуждения. Однако администрация не предоставила доказательств об осмотре травмированных врачами.
В то же время, для перевозки детей и лиц с инвалидностью используется лифт, непригодный для эксплуатации, не хватает персонала, некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте.
Также нарушена минимальная норма площади на ребенка в отдельных комнатах, что нарушает их право на конфиденциальность.
Сотрудники обнаружили в пищеблоке тараканов.
Во время воздушной тревоги дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.
- Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 12 июня сообщил , что россияне используют детский труд и милитаризуют детей на временно захваченных территориях.
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