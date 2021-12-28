Связали, забрали вещи и в бессознательном состоянии бросили в лесополосе под Киевом: таксиста и его друга подозревают в убийстве врача с Ривненщины

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Один из злоумышленников работал водителем службы такси. 20 декабря этого года вместе со своим знакомым он согласился подвезти потерпевшего в гостиницу. Понимая, что у мужчины могут быть при себе деньги, подельники спланировали преступление и во время поездки иностранец нанес потерпевшему несколько ударов, от которых тот потерял сознание. Тогда нападавшие отобрали у врача его личные вещи, связали ему руки и ноги и в бессознательном состоянии выбросили его в лесополосе за пределами Киева", - сообщили в полиции.

Правоохранители обнаружили тело потерпевшего. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от удушья.

Впоследствии полиция задержала двух иностранцев 1978 и 1985 годов рождения.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство из корыстных мотивов, совершенное группой лиц. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, вскоре суд изберет им меры пресечения.