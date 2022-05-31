"Связь украинских операторов восстановят": Херсонская ОГА призывает не предоставлять оккупантам паспортные данные ради SIM-карт

Об этом говорится на Facebook-странице Херсонской ОГА.

"Оккупанты продают в городе сим-карты российских операторов мобильной связи. При этом чтобы их приобрести нужно предоставить свои паспортные данные. Призываем не делать этого и не предоставлять свои персональные данные оккупантам. Ведь связь украинских операторов на Херсонщине обязательно восстановят", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации подчеркнули, что украинские власти работают над тем, чтобы восстановить на Херсонщине мобильную связь и интернет.

"Понимаем переживания людей, которые уже почти 24 часа не могут дозвониться своим родным, чтобы убедиться, что с ними все хорошо. Оккупанты цинично пытаются переложить ответственность за отсутствие связи на украинские власти. Например, в Херсоне для этого даже используют громкоговорители. ЭТО НЕПРАВДА. Сейчас Украина делает все возможное, чтобы на Херсонщине снова появилась мобильная связь и Интернет", - сообщает Херсонская ОГА.

Ранее оккупанты заблокировали все выезды из Херсона на подконтрольную Украине территорию.

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