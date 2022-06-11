Об этом информирует в телеграмме НАЭК "Энергоатом" .

Связь прервалась 30 мая, когда рашисты начали блокировать в Энергодаре одну из телекоммуникационных компаний.

"Благодаря совместным усилиям НАЭК "Энергоатом" и компании Водафон, 10 июня, была восстановлена связь между серверами ЗАЭС по контролю за ядерным материалом и МАГАТЭ. А именно с этим мобильным оператором Международное агентство по атомной энергии имеет контракт на передачу данных", – сообщают в предприятии.

Все данные за этот период сохранены на защищенных серверах ЗАЭС и уже переданы МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ называл отсутствие данных и невозможность их получить привычным способом – основной причиной необходимости персонально посетить ЗАЭС.

Напомним, Украина призвала ООН и МАГАТЭ найти способ освободить Запорожскую АЭС от оккупантов.

МАГАТЭ пытается во что бы то ни стало попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там оккупантов и одобрить их действия.

Украина обвинила МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира.

Россия похитила 20 жителей оккупированного Энергодара, из них 11 – сотрудники Запорожской АЭС.

30 апреля Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило , что российский Росатом хочет взять под полное управление украинскую Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре.

23 мая россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он находится в больнице.

В марте из-за обстрела захватчиков на Запорожской АЭС вспыхнул пожар: горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

31 мая мы сообщали , что на Запорожской АЭС дислоцируется пол тысячи оккупантов и хранится много взрывчатки.

2 июня в пресс-службе Энергоатома опровергли заявления о возможности отключения Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил , что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждения сооружений.

В первую неделю июня Международное агентство по атомной энергии во второй раз за последние полтора месяца посещает ЧАЭС.

9 июня стало известно, что российские оккупанты активно готовили визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую атомную электростанцию. Военные вместе с представителями Росатома общаются с МАГАТЭ по организации приезда.

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