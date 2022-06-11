Связь между Запорожской атомной электростанцией и МАГАТЭ удалось восстановить, - Энергоатом
После двенадцатидневного отсутствия связи между серверами Запорожской АЭС и МАГАТЭ удалось восстановить соединение
Об этом информирует в телеграмме НАЭК "Энергоатом" .
Связь прервалась 30 мая, когда рашисты начали блокировать в Энергодаре одну из телекоммуникационных компаний.
"Благодаря совместным усилиям НАЭК "Энергоатом" и компании Водафон, 10 июня, была восстановлена связь между серверами ЗАЭС по контролю за ядерным материалом и МАГАТЭ. А именно с этим мобильным оператором Международное агентство по атомной энергии имеет контракт на передачу данных", – сообщают в предприятии.
Все данные за этот период сохранены на защищенных серверах ЗАЭС и уже переданы МАГАТЭ.
Гендиректор МАГАТЭ называл отсутствие данных и невозможность их получить привычным способом – основной причиной необходимости персонально посетить ЗАЭС.
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