Святослав Вакарчук через несколько часов после ракетного удара спел на стеклянном мосту в Киеве
Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" пришел на пешеходный мост в Киеве в тот же день, когда мост получил ракетный удар, и спел
Видео Святослав Вакарчук выложил у себя в Instagram.
Украинский артист снова сыграл на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, чтобы поддержать украинцев. В сети появилось шокирующее видео взрыва 10 октября под мостом, но мост выстоял.
"Сегодня я на нашем пешеходно-велосипедном мосту спел песни, в частности, "Город Марии", посвященной Мариуполю. И знаете, почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали Азовстали", - прокомментировал музыкант.
Вакарчук вспомнил, как за два дня до полномасштабного вторжения вместе с группой "Океан Эльзы" они организовали импровизированное выступление на том же мосте в Киеве.
"Испытывали тогда, что должны быть все вместе, как один", - отметил музыкант.
10 октября произошел массированный ракетный обстрел всей Украины, который многие начали сравнивать с 24 февраля.
"Рашистские ракеты в очередной раз терроризировали Украину и Киев. Но им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев!", - добавил Вакарчук.
10 октября оккупанты ударили по Киеву , Львову , Днепру , Тернопольщине , Житомирщине , Хмельнитчине и другим регионам.
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