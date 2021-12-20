Священников РПЦ не должно быть в ВСУ, - Епифаний про закон о военных капелланах

Об этом сообщает Радио Свобода.



"Мы шли уже долгих больше пяти лет к принятию этого закона. Было более 10 законопроектов. Но они не удовлетворяли церкви, религиозные организации в Украине, которые имеют своих капелланов. Но в украинской армии около 80% капелланов - это капелланы ПЦУ. Поэтому мы благодарны Верховной Раде, что наконец-то сумели принять соответствующий законопроект", - отметил Епифаний.



Кроме того, он добавил, из текста закона удалили пункт о том, что капелланами не могут быть священники церкви, центр которой находится в стране агрессора.



"Это было вычеркнуто. Но там идет ссылка на основной закон, в котором это четко прописано. И есть закон о переименовании так называемой Украинской православной церкви в Российскую православную церковь в Украине. Он сейчас не выполняется. Но придет время, когда он будет выполняться", - объяснил Предстоятель Православной церкви Украины.



Епифаний сообщил, что надеется, что Конституционный суд признает законность этой нормы.



Также он подчеркнул, что украинские военные не примут в свои ряды российского священника.



"Есть масса примеров. Можно найти это в открытом доступе, в интернете, как они, начиная с 2014 года, благословляли вожаков, благословляли тех, кто уничтожал наших военных", - пояснил Епифаний.



Говоря о случае, когда во временно оккупированном Севастополе протоиерей УПЦ МП Сергей Халюта вместе с другими священниками освящал боевые знамена для Черноморского флота РФ, митрополит отметил, что такие примеры не единичны.



"Таких случаев очень и очень много. И потому не место российским священникам в украинской армии во время войны, реальной войны, которая происходит. Есть очень много примеров того, как эти священники в свое время работали на агрессора, на оккупанта", - подытожил Предстоятель Православной церкви Украины.

Напомним, 30 ноября Рада приняла законопроект о Службе военного капелланства.

17 декабря президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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