Священников Московского патриархата с 1 января могут перестать пускать в Успенский собор Киево-Печерской лавры, - митрополит Павел

Речь идет об Успенском соборе и Трапезной церкви Лавры. Об этом митрополит заявил во время службы в воскресенье, 25 декабря 2022 года. Соответствующее видео распространила журналистка Соня Кошкина.

"Мне стало известно, это пока не точные слухи, у нас заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского соборов. Негласно нам подтвердили, что уже в следующее воскресенье или в субботу нас не пустят в эти храмы - ни в один, ни в другой", - говорит Павел на видео.



Читайте также : Николай Княжицкий. В Украине нужно запретить Русскую православную церковь

"Не можем вам сказать, что будет дальше", – добавил он.



Читайте также : Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина



"Я вам это сегодня говорю, чтобы те услышали, за кого мы голосовали", - добавил митрополит УПЦ (МП) Павел (Лебедь).

По его словам, он "несколько раз звонил министру культуры".



"Но он (министр культуры Александр Ткаченко, – ред.) ни разу не взял трубку", - продолжил митрополит Павел.



Завтра, 26 декабря, в 10:00 у него на этот счет состоится встреча с директором государственного заповедника "Киево-Печерская Лавра".



Выступал митрополит на русском языке.

Справка





Митрополит Павел (Лебедь) с Путиным и патриархом РПЦ Кириллом

Киево-Печерская лавра является главным центром деятельности церкви Московского патриархата в Украине.



Среди тех, кто постоянно проживает и служит, есть выходцы из РФ.



Один из них, уроженец Брянской области России, организовал в ноябре исполнение церковным хором песнопения про "Матушку Русь" . Служба безопасности Украины объявила этому мужчине подозрение по ч. 2 ст. 28 УКУ и ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц).



В Лавре были проведены обыски .



Другие главные украинские православные лавры – Почаевская (Тернопольщина) и Святогорская (Донеччина) также пока находятся под полным контролем УПЦ (МП) .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb