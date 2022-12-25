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Священников Московского патриархата с 1 января могут перестать пускать в Успенский собор Киево-Печерской лавры, - митрополит Павел

25 декабря, 2022 воскресенье
15:14
Общество Успенский собор Киево-Печерской Лавры

Наместник Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Павел (Лебедь) заявил, что с 1 января священнослужители этой конфессии могут лишиться доступа к главным храмам Киево-Печерской лавры

Речь идет об Успенском соборе и Трапезной церкви Лавры. Об этом митрополит заявил во время службы в воскресенье, 25 декабря 2022 года. Соответствующее видео распространила журналистка Соня Кошкина.

"Мне стало известно, это пока не точные слухи, у нас заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского соборов. Негласно нам подтвердили, что уже в следующее воскресенье или в субботу нас не пустят в эти храмы - ни в один, ни в другой", - говорит Павел на видео.

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"Не можем вам сказать, что будет дальше", – добавил он.

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"Я вам это сегодня говорю, чтобы те услышали, за кого мы голосовали", - добавил митрополит УПЦ (МП) Павел (Лебедь).

По его словам, он "несколько раз звонил министру культуры".

"Но он (министр культуры Александр Ткаченко, – ред.) ни разу не взял трубку", - продолжил митрополит Павел.

Завтра, 26 декабря, в 10:00 у него на этот счет состоится встреча с директором государственного заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Выступал митрополит на русском языке.

Справка



Митрополит Павел (Лебедь) с Путиным и патриархом РПЦ Кириллом

Киево-Печерская лавра является главным центром деятельности церкви Московского патриархата в Украине.

Среди тех, кто постоянно проживает и служит, есть выходцы из РФ.

Один из них, уроженец Брянской области России, организовал в ноябре исполнение церковным хором песнопения про "Матушку Русь" . Служба безопасности Украины объявила этому мужчине подозрение по ч. 2 ст. 28 УКУ и ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц).

В Лавре были проведены обыски .

Другие главные украинские православные лавры – Почаевская (Тернопольщина) и Святогорская (Донеччина) также пока находятся под полным контролем УПЦ (МП) .

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Культура
Владимир Путин
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2022, воскресенье
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